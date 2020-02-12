Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

На станції метрополітену Лук’янівська жінка схопила чужу дитину і потягнула його за собою. Їй завадили мати дитини і інші пасажири.

Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події. Зловмисницею виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області.

“Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (замах на викрадення людини). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі”, – повідомив начальник управління поліції в метро Києва Михайло Ніконов.