Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

“Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше — з миром і Перемогою”, — йдеться в повідомленні.

На станції додали, що задля позитивних емоцій українців, біологів з 27-ї УАЕ попросили зібрати невеличку колекцію світлин закоханих пінгвінів. Кадри зробили Сергій Глотов та Марта Дзиндра.

Зауважимо, що субантарктичні пінгвіни однолюби, тому зазвичай створюють одну пару на все життя.