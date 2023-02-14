Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
“Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх других половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумує за ними. Віримо, що любов і добро неодмінно здолають зло і темряву. Нехай усі наші кохані повертаються до нас якнайшвидше — з миром і Перемогою”, — йдеться в повідомленні.
На станції додали, що задля позитивних емоцій українців, біологів з 27-ї УАЕ попросили зібрати невеличку колекцію світлин закоханих пінгвінів. Кадри зробили Сергій Глотов та Марта Дзиндра.
Зауважимо, що субантарктичні пінгвіни однолюби, тому зазвичай створюють одну пару на все життя.
- 14 лютого відзначають День усіх закоханих (День святого Валентина), Міжнародний день дарування книг. В Україні — День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Трифона.