На українській полярній станції Академік Вернадський, що розташована на острові Галіндез, зафіксували рекордну висоту снігового покриву — його рівень становить 2 метри 62 сантиметри.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у Facebook.

Дослідники зазначили, що з 1 грудня в Антарктиді розпочалося літо. Тож майже постійно там падає сніг — замело навіть гнізда пінгвінів, що обжилися біля станції.

“Зараз біля нашої станції зафіксована рекордна висота снігового покрову за всю нинішню зимівлю – 262 см! З 1 грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами наших метеорологів, висота покриву може ще збільшитися”, – зазначили співробітники станції.

Вони також розповіли про життя пінгвінів, яких традиційно багато довкола “Академіка Вернадського”.

Ті гнізда, які розташовані на низинах, повністю засипало снігом — з них стирчать лише голови птахів, які продовжують висиджувати яйця. А ось тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на височинах, пощастило більше — їх засипало лише частково.

“Однак хвилюватися за засипаних пінгвінів не варто, адже вони до цього пристосовані. Ці тварини можуть самі “відкопати” гнізда, роблячи тілом “труби” у снігу. Крім того, вони дуже прудкі“, – заспокоїли полярники.