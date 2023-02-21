Про це інформує пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Як пояснюють полярники, рожеві візерунки на білому покриві – це наслідок “цвітіння” снігу наприкінці антарктичного літа. Таке забарвлення з’являється через розвиток в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

Повідомляється, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у “зеленому” варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання.

Зазначено, що “цвітіння снігу” сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.