Про це інформує пресслужба Національного антарктичного наукового центру.
Як пояснюють полярники, рожеві візерунки на білому покриві – це наслідок “цвітіння” снігу наприкінці антарктичного літа. Таке забарвлення з’являється через розвиток в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.
Повідомляється, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у “зеленому” варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання.
Зазначено, що “цвітіння снігу” сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.
“Тому важливо щороку фіксувати площу “квітучого снігу” на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрону”, – пишуть у пресслужбі.
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