Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Журналіст Максим Юр’єв та оператор, які є штатними працівниками інформаційного агентства “Великий Київ”, збирали матеріал про ціни на Столичному ринку і як саме можна зекономити.

Вже через хвилину після початку роботи знімальної групи, охоронці Столичного ринку накинулися на журналістів та почали перешкоджали законній професійній діяльності кореспондентів. Охоронці випхали журналіста та оператора з ринку. Хоча ринок – це публічне місце, де журналіст або будь-який громадянин має право проводи відеозйомку.

Аргументація охорони ринку: “Ви не маєте права тут знімати”.

За словами журналістів, охорона відмовилися показати документи, які б засвідчували їхні особи та належність до охорони ринку. Крім того, вони видирали телефони з рук пересічних громадян – свідків конфлікту.

За фактом перешкоджання роботі журналістів, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу України.