Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія не випускав народних депутатів із залу засідань Парламенту під час розгляду законопроєктів.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook журналіст Андрій Дзиндзя.

За його словами, Арахамія не дозволяв вийти нардепам від “Слуги народу”.

На відео видно, що Арахамія з декількома іншими депутатами стояв біля виходу з залу засідань. Нардепів, які бажали увійти, він впускав.

Водночас глава фракції “СН” не дозволив вийти кільком депутатам безпосередньо під час розгляду одного із законопроєктів.

Зокрема, він зупинив нардепів від “Слуги народу” Максима Пашковського та Миколу Галушка, натякнувши їм, що слід залишитися на робочому місці. В цей же час Арахамія безперешкодно випускав із залу представників інших фракцій.

Коли спікер Парламенту Дмитро Разумков оголосив про початок голосування, Арахамія з декількома іншими колегами по фракції попрямував до робочого місця.

Демократія по Зеленському 🙂 Давід Арахамія не випускає з сесійної зали нардепів від партії ,,Слуга Народу,, Опубліковано Андрієм Дзиндзею Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.