Про це в інтервю #Буквам розповів колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Ну, окремі розслідування кажуть, що орієнтовно 20-30 відсотків”, – сказав він, відповідаючи на питання, які “відкати” зараз при дорожному будівництві.

На його думку, це відбувається, бо “відсутній контроль якості і незалежний контроль, дуже слабка конкуренція на тендерах”.

“У мене велике запитання, насправді, що робиться з ціною на бітум, на щебінь, бо в закупці вони подешевшали суттєво у порівнянні з 2019 роком. Я цього зниження не бачу. Навпаки. Дорожні роботи здорожчали на 10-20 відсотків”, – додав ексміністр.

“Коли ми починали, коли дороги взагалі не будувалися, вартість щебеню була копійки і він нікому не був потрібен. Як тільки ти починаєш будувати, одразу ціна повзе вгору, так? Але, коли ціни падають, а в тебе вартість робіт зростає, ну якось для мене воно не логічно”, – зауважив Омелян.