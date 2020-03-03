Про це повідомляє канадська газета National Post.
Уточнюється, що нідерландськими чиновниками було випущено відповідну заяву, згідно з якою громадяни із зовнішніми ознаками простудних захворювань, а також ті, які недавно були в регіонах з поширенням хвороби, не будуть присутні на слуханнях суду у справі катастрофи Боїнга над Донбасом в 2014 році.
“У зв’язку зі спалахом COVID-19 (коронавірус) органи охорони здоров’я радять людям, які були в зонах ризику і у яких спостерігаються симптоми грипу або температура, залишатися вдома”, – сказано в заяві.
В той же час також наголошується, що на даний момент в Нідерландах зафіксовано 18 підтверджених випадків зараження китайським атиповим коронавірусом.
- В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- 3 березня кількість померлих внаслідок зараження китайським коронавірусом COVID-2019 зросла до 3117 осіб. В цілому кількість заражених складає 90 912.