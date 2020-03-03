У Нідерландах на суд у справі катастрофи Боїнга MH-17 не пускатимуть людей з ознаками застуди через епідемію китайського атипового коронавірусу.

Про це повідомляє канадська газета National Post.

Уточнюється, що нідерландськими чиновниками було випущено відповідну заяву, згідно з якою громадяни із зовнішніми ознаками простудних захворювань, а також ті, які недавно були в регіонах з поширенням хвороби, не будуть присутні на слуханнях суду у справі катастрофи Боїнга над Донбасом в 2014 році.

“У зв’язку зі спалахом COVID-19 (коронавірус) органи охорони здоров’я радять людям, які були в зонах ризику і у яких спостерігаються симптоми грипу або температура, залишатися вдома”, – сказано в заяві.

В той же час також наголошується, що на даний момент в Нідерландах зафіксовано 18 підтверджених випадків зараження китайським атиповим коронавірусом.