Двоє українських моряків померли на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг (Бангладеш) з Єгипту. Тіла відправили на розтин, причина смерті з’ясовується.

Про це повідомляють бангладеська газета The Daily Star Bangladesh та турецьке видання Deniz Haber з посиланням на джерела.

Відомо, що двоє українських моряків померли 30 вересня один за одним без видимих ​​причин або хвороб.

За даними The Daily Star Bangladesh, йдеться про 60-річного Геннадія Яценка та 31-річного Костянтина Єрмака.

Очільник служби берегової лінії, місцевий агент з доставлення суден AP Astarea Назмул Хусейн Тутул повідомив, що слюсаря Єрмака знайшли мертвим у своїй каюті. Другий інженер Яценко жалівся на проблеми з диханням, побачивши тіло колеги. Його швидкісним катером шпиталізували до лікарні. На жаль, медики констатували смерть.

Лікарі кажуть, що причиною смерті одного з українців міг бути серцевий напад. Наголошується, що у моряків не було симптомів коронавірусу. Тіла відправили на розтин. Триває розслідування інциденту.

Суховантаж AP ASTAREA під прапором Маршаллових островів 2012 року побудови прибув на якірну стоянку в Читтагонзі 19 вересня.

#Букви звернулися за коментарем щодо смерті моряків до Міністерства закордонних справ.