Про це повідомляють бангладеська газета The Daily Star Bangladesh та турецьке видання Deniz Haber з посиланням на джерела.
Відомо, що двоє українських моряків померли 30 вересня один за одним без видимих причин або хвороб.
За даними The Daily Star Bangladesh, йдеться про 60-річного Геннадія Яценка та 31-річного Костянтина Єрмака.
Очільник служби берегової лінії, місцевий агент з доставлення суден AP Astarea Назмул Хусейн Тутул повідомив, що слюсаря Єрмака знайшли мертвим у своїй каюті. Другий інженер Яценко жалівся на проблеми з диханням, побачивши тіло колеги. Його швидкісним катером шпиталізували до лікарні. На жаль, медики констатували смерть.
Лікарі кажуть, що причиною смерті одного з українців міг бути серцевий напад. Наголошується, що у моряків не було симптомів коронавірусу. Тіла відправили на розтин. Триває розслідування інциденту.
Суховантаж AP ASTAREA під прапором Маршаллових островів 2012 року побудови прибув на якірну стоянку в Читтагонзі 19 вересня.
#Букви звернулися за коментарем щодо смерті моряків до Міністерства закордонних справ.
- Раніше повідомлялося, що 14 вересня у місті Бенідорм (Іспанія) загинула 26-річна українка Євгенія Пилипець. Вона впала в море з 30-метрової висоти. Загибла працювала кастинг-директоркою кінокомпанії “Мамахохотала”.