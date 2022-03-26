Про це повідомляє пресслужба 93 бригади “Холодний Яр” у Facebook.
Холодноярцям і вдалося вигнати з місця російські сухопутні війська. Зокрема Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки й боїв за Тростянець.
Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада планує використати для звільнення інших українських міст від окупації.
На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО // 4 фото
- Нагадаємо, що голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сталося два ракетних удари у межах Львова. Внаслідок ударівт постраждали п’ять осіб.
- Також російські катери намагалися підійти до узбережжя Одеської області, аби висадити диверсійно-розвідувальні групи.
- Водночас російські окупаційні військові, які вдерлися на територію Славутича, почали зривати мирний проукраїнський мітинг, залякувати громадян та висувати свої вимоги. Українці продовжують спротив та женуть росіян “додому”.