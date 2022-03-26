На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО

Сьогодні, 26 березня, силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба 93 бригади “Холодний Яр” у Facebook.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця російські сухопутні війська. Зокрема Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки й боїв за Тростянець.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада планує використати для звільнення інших українських міст від окупації.