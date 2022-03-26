Про це повідомляє пресслужба 93 бригади “Холодний Яр” у Facebook.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця російські сухопутні війська. Зокрема Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки й боїв за Тростянець.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада планує використати для звільнення інших українських міст від окупації.

  • На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО

    Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

  • На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО

    Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

  • На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО

    Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

  • На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО

    Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Сумщині місто Тростянець звільнили від російських військ: ФОТО // 4 фото