Про це він написав у Facebook.
Голова ОДА наголосив, що станом на 1 березня вже знешкоджено стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Поблизу с. Пустовійтівка Роменського району.
Поблизу с. Бішкинь, по території понад 2 км близько 100 одиниць, в основному танки та БТР.
“Дякую кожному причетному! Сьогодні ми – єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми – єдиний фронт. Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні. Слава Україні”, – зазначив Живицький.
- Нагадаємо, у Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.
- Представник міністерства оборони США повідомив про три основні проблеми російської армії в Україні: солдати не мають їжі, у них закінчується паливо, а моральний дух знижений.
- Також за словами народної депутатки та голови партії “Голос” Кіри Рудик, до стабілізації ситуації в Україні на тлі російсько-української війни залишилося протриматися ще 7 днів.