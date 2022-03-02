Голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що на Сумщині працює Bayraktar.

Про це він написав у Facebook.

Голова ОДА наголосив, що станом на 1 березня вже знешкоджено стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Поблизу с. Пустовійтівка Роменського району.

Поблизу с. Бішкинь, по території понад 2 км близько 100 одиниць, в основному танки та БТР.