Про це він написав у Facebook.

Голова ОДА наголосив, що станом на 1 березня вже знешкоджено стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Поблизу с. Пустовійтівка Роменського району.

Поблизу с. Бішкинь, по території понад 2 км близько 100 одиниць, в основному танки та БТР.

“Дякую кожному причетному! Сьогодні ми – єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми – єдиний фронт. Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні. Слава Україні”, – зазначив Живицький.