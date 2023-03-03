У Сумській області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвіддані для ФСБ РФ про оборону області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився настоятель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату в Шосткинському районі Сумської області, який таємно співпрацював з ФСБ.

За вказівкою агресора, протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони України на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Для цього колаборант об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

За даними СБУ, розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок.

Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Згодом правоохоронці затримали зловмисника на спробі передати агресору закриті відомості про посадовців місцевих військових адміністрацій.

За даними слідства, протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року.

У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточення.

Для комунікації з агресором колаборант використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу.