Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Відтак, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків державного рубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Внаслідок чого залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.
За даними ДПСУ, скоріш за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.
У Держприкордонслужбі наголосили, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.
Зазначимо, що цієї ночі унаслідок атаки Київщини іранськими дронами-камікадзе був знищений будинок літньої пари.
Дрон-камікадзе упав на подвір’я, унаслідок чого в оселі зазнали пошкоджень вікна, двері та дах. Також повністю згоріла кухня, гараж і автомобіль пари. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинок напроти.
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