Сьогодні, 20 грудня, у Сумській області українські прикордонники знешкодили дрон-розвідник, який запустили російські загарбники.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відтак, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків державного рубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Внаслідок чого залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.

За даними ДПСУ, скоріш за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

У Держприкордонслужбі наголосили, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.

Зазначимо, що цієї ночі унаслідок атаки Київщини іранськими дронами-камікадзе був знищений будинок літньої пари.

Дрон-камікадзе упав на подвір’я, унаслідок чого в оселі зазнали пошкоджень вікна, двері та дах. Також повністю згоріла кухня, гараж і автомобіль пари. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинок напроти.