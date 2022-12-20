Зображення: dpsu.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відтак, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків державного рубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Внаслідок чого залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.

За даними ДПСУ, скоріш за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

У Держприкордонслужбі наголосили, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.

Зазначимо, що цієї ночі унаслідок атаки Київщини іранськими дронами-камікадзе був знищений будинок літньої пари.

Дрон-камікадзе упав на подвір’я, унаслідок чого в оселі зазнали пошкоджень вікна, двері та дах. Також повністю згоріла кухня, гараж і автомобіль пари. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будинок напроти.