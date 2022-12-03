У Сумській області російські загарбники знищили склади та ангари одного з місцевих агропідприємств.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

“На фото – наслідки вчорашнього обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади. Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств”, – написав Дмитро Живицький.

А також додав, що російські загарбники завдали ударів по складах агропідприємства із самохідної артилерійської установки, внаслідок чого 24 снаряди розірвалися на території підприємства.

За словами голова Сумської ОВА, російські загарбники не вперше обстрілюють саме ці склади, адже кілька днів тому вже були влучання в них. Проте цього разу приміщення не вціліли, їх повністю зруйновано.

Зазначимо, що за добу російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів.

Протягом доби російські загарбники здійснили чотири вогневих атаки на Бахмут. Уражень також зазнали Краматорськ, Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретино, села Острівське, Дружба, Карлівка, Іванівське. Окупанти атакували мирне населення зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією та мінометами.

Також було зафіксовано ракетний удар із ЗРК “С-300” по Костянтинівці. Реактивними системами залпового вогню “Град” окупанти завдавали ударів по Авдіївці. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.