У Сумській та Херсонській областях через обстріли російських загарбників пошкоджено розподільні мережі.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Російські армійці продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Через пожежу ремонтні бригади станом на ранок 2 травня не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів.

Також зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області.

Тим часом після масованого обстрілу, що відбувся в ніч на 1 травня, відновлено електропостачання для споживачів Дніпра та області. Окрім цього, заживлено споживачів на Харківщині та Херсонщині.

Загалом за добу енергетики змогли повернути світло для понад 16 тисяч споживачів. За даними Міненерго, енергетична система працює стабільно, без обмежень.

Нагадаємо, що починаючи з 10 жовтня 2022 року держава-терорист завдає масованих ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. За цей період вражено 24 об’єкти генерації (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі, 43% магістральних мереж). У більшість об’єктів влучали по декілька разів.

За оцінками дослідження Світового банку, станом на лютий 2023 року збитки, завдані енергетичній системі України, складають близько 11 мільярдів доларів.