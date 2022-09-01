У Сумській області викрили мешканця Шосткинського району, який збирав розвідувальні дані про дислокацію, переміщення та озброєння українських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, отриману інформацію російський агент використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння.

Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії. Зловмисник погодився на пропозицію щодо співпраці через свої проросійські переконання.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну за завданням куратора агент почав систематично інформувати ворога.

Під час збору розвідувальних даних він фотографував військові об’єкти та місця розташування Збройних сил України. Файли передавав куратору із прив’язкою до місцевості, для цього він використовував спеціально створені канали електронного зв’язку. За інформацією СБУ, надалі колаборанта планували залучити до проведення диверсій.

Під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності та понад 500 г вибухівки.

Затриманому оголошено про підозру, проте слідство й надалі триває для виявлення усіх обставин та інших ймовірних учасників агентурної мережі у Сумській області.