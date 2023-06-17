Служба безпеки України викрила у Сумській області російську інформаторку, яка надавала окупантам інформацію про українських військових, які обороняють північні кордони України.

Джерело: СБУ

Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до ФСБ РФ дані про локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також затримана передавала загарбникам інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Такі відомості потрібні були росіянам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина РФ, який проживає в Росії і тривалий час співпрацює з ФСБ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передачі цих відомостей до РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.