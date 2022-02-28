Нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой довжиною до 5 км перебуває в дорозі, що прямує до столиці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними Maxar, колону було помічено на супутникових знімках 28 лютого близько 10:56 за місцевим часом на дорозі Р-02-02 поблизу Іванкова, що приблизно за 60 кілометрів на північний захід від української столиці. Дорога Р-02-02 прямує на Київ.

Аналітики Maxar ідентифікували паливні та матеріально-технічні вантажівки, а також танки, піхотні машини та самохідну артилерію, які рухалися в колоні.