Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними Maxar, колону було помічено на супутникових знімках 28 лютого близько 10:56 за місцевим часом на дорозі Р-02-02 поблизу Іванкова, що приблизно за 60 кілометрів на північний захід від української столиці. Дорога Р-02-02 прямує на Київ.
Аналітики Maxar ідентифікували паливні та матеріально-технічні вантажівки, а також танки, піхотні машини та самохідну артилерію, які рухалися в колоні.
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