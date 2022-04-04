Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

3 квітня журналісти CNN відвідали територію храму Андрія Первозванного і Всіх Святих, де були зроблені супутникові знімки Maxar Technologies, і повідомили, що бачили “щонайменше десяток тіл у пакетах із тілами, складеними у могилі”.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Як повідомила пресслужба приватної супутникової компанії Maxar Technologies, супутникові знімки свідчать, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Зображення ж, зроблені 31 березня, показують “місце могили з траншеєю довжиною приблизно 14 метрів у південно-західній частині території біля церкви”, додала компанія, опублікувавши в соціальних мережах відео братської могили.

За словами мера Бучі Анатолія Федорука, у братніх могилах Бучі вже поховано близько 300 осіб. В основному, це мирні місцеві жителі.

Після оприлюднення кадрів із Бучі російські пропагандисти заявили, що численні свідчення воєнних злочинів росіян у передмістях Києва – “постановка” та “провокація”. Пропагандисти із російського видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ заявили, що російські військові вийшли з Бучі 30 березня, а кадри опубліковані лише 3 квітня. Проте на супутникових знімках чітко видно, що братські могили почали копати ще 10 березня.

Згодом РФ скликала Радбез ООН через “провокацію праворадикалів” у Бучі. Мовляв, Бучанську різанину вчинили не військові РФ, а “неонацисти”.