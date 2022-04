Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

3 квітня журналісти CNN відвідали територію храму Андрія Первозванного і Всіх Святих, де були зроблені супутникові знімки Maxar Technologies, і повідомили, що бачили “щонайменше десяток тіл у пакетах із тілами, складеними у могилі”.

Як повідомила пресслужба приватної супутникової компанії Maxar Technologies, супутникові знімки свідчать, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Зображення ж, зроблені 31 березня, показують “місце могили з траншеєю довжиною приблизно 14 метрів у південно-західній частині території біля церкви”, додала компанія, опублікувавши в соціальних мережах відео братської могили.

Mass Grave in Bucha western suburb of #Kyiv

with dozens killed/executed civilians #Ukraine pic.twitter.com/W3F3gJHuCF

— C4H10FO2P (@markito0171) April 3, 2022