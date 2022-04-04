На супутникових знімках видно 14-метрову траншею, вириту на території української церкви, де минулого тижня. після виходу російських військ з міста Буча, знайшли братську могилу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

3 квітня журналісти CNN відвідали територію храму Андрія Первозванного і Всіх Святих, де були зроблені супутникові знімки Maxar Technologies, і повідомили, що бачили “щонайменше десяток тіл у пакетах із тілами, складеними у могилі”.

Як повідомила пресслужба приватної супутникової компанії Maxar Technologies, супутникові знімки свідчать, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Зображення ж, зроблені 31 березня, показують “місце могили з траншеєю довжиною приблизно 14 метрів у південно-західній частині території біля церкви”, додала компанія, опублікувавши в соціальних мережах відео братської могили.

Mass Grave in Bucha western suburb of #Kyiv

with dozens killed/executed civilians #Ukraine pic.twitter.com/W3F3gJHuCF — C4H10FO2P (@markito0171) April 3, 2022

За словами мера Бучі Анатолія Федорука, у братніх могилах Бучі вже поховано близько 300 осіб. В основному, це мирні місцеві жителі.

Після оприлюднення кадрів із Бучі російські пропагандисти заявили, що численні свідчення воєнних злочинів росіян у передмістях Києва – “постановка” та “провокація”. Пропагандисти із російського видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ заявили, що російські військові вийшли з Бучі 30 березня, а кадри опубліковані лише 3 квітня. Проте на супутникових знімках чітко видно, що братські могили почали копати ще 10 березня.

Згодом РФ скликала Радбез ООН через “провокацію праворадикалів” у Бучі. Мовляв, Бучанську різанину вчинили не військові РФ, а “неонацисти”.