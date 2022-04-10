Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв'язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.

Про це сповіщає американський телеканал CNN.

Селище міського типу Великий Бурлук розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.

Maxar Technologies зазначили, що на знімках зображено “броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням”.