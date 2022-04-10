Про це сповіщає американський телеканал CNN.
Селище міського типу Великий Бурлук розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.
Maxar Technologies зазначили, що на знімках зображено “броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням”.
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Ворог продовжує часткове блокування міста Харкова та обстрілює його з різних видів озброєння. Наразі противник намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм.
Прибувають ремонтно-відновлювальні бригади з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.
Ще 4 квітня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об’єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків. Російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об’єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків.