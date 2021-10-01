На членів правління суспільного мовника здійснювався тиск. Це уможливило показ рекламної стрічки про урочистості з нагоди Дня Незалежності.

Таку думку член наглядової ради Лаврентій Малазонія висловив у коментарі #Буквам

Як сповіщалося, днями Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував стрічку російськомовний державний телеканал “Дом”. Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”.

30 вересня наглядова рада суспільного мовника обговорювала це питання, утім спільної заяви ухвалено не було.

“Якоїсь заяви щодо цього рада не ухвалювала. Ми розглянули це питання, бо були різні думки”, — сказала #Буквам голова наглядової ради Світлана Остапа.

На переконання Малазонії, члени наглядової ради свідомо уникнули прийняття спільної позиції щодо стрічки.

“Я їх попросив поставити це питання в порядок денний. Тоді ми маємо прийняти рішення. Вони відмовилися категорично, його поставили як обговорення в “Різне”, щоб не прийняти якесь рішення з цього приводу”, — сказав він.

За його словами, ані голова наглядради Світлана Остапа, ані її членкиня Оксана Романюк, що запропонувала обговорення питання в “Різному”, не хотіли розглядати це питання.

“Я ініціював це питання. Його не хотіли розглядати ані Остапа, ані Романюк. Романюк я запитав прямо, чи вважає вона, що існує тиск на “Суспільне телебачення”, на “Суспільне мовлення”, і під цим тиском цей фільм потрапив в етер. Вона сказала: “Ні”. Хоча завжди в таких випадках вони заявляють, що це під тиском сталося, це ганьба”, — зазначив Малазонія.

Крім цього, можливо, на суспільного мовника здійснювали тиск з метою демонстрації згаданої стрічки.

“Потім я запитав Євген Глібовіцького (член наглядової ради у творчій сфері — ред.), чи був тиск, яким чином цей фільм з’явився на “Суспільному”. Він відповів, що тиску не було — тут уважно — але був “тиск обставин”. Я запитав, хто є носієм тиску цих обставин? “Я не можу це сказати”. Тоді скажи, які обставини? “Нам не дадуть бюджет, нам не дадуть те…”. Тобто тиск був”, — сказав Малазонія. “Це домовленість правління і Офісу президента. І це називає Глібовіцький, який в цьому бере участь, “тиском обставин”, — додав він.

Член наглядової ради також припустив, що переказані ним діалоги не будуть відбиті в протоколі засідання наглядової ради.

“Вони просто займаються цензурою навіть протоколів, викреслюють звідти все. Все що можливо. Бояться потрапити в халепу, бо є проблеми перед Радою Європи, не тільки перед Офісом президента. Це їхня перманентна проблема, вони погоджуються на все. Насправді вони лягли під Офіс”, — заявив він.

Також він розкритикував рішення правління мовника, яке запропонувало для розв’язання таких суперечливих питань в майбутньому створити редакційну колегію.

“Вони хочуть размазати відповідальність. Коли я питаю, хто відповідальний за це рішення (щодо показу стрічки —ред.), вони кажуть: “Ми не знаємо, це просто прийняла рішення команда “Суспільного”. Ні, ми створимо комісію, розмажемо відповідальність на цю комісію. А колегіальні рішення не підлягають відповідальності”, — переконаний він.

Нагадаємо, 25 вересня шеф-редактор дирекції телебачення “Суспільного” Юрій Макаров у коментарі “Детектор медіа” повідомив, що сам прийняв рішення про показ фільму.

“Передусім тому, що це цікаво. Фільм, наскільки я розумію, було знято за сприяння Офісу президента, в кожному разі нам його запропонували з Офісу. Через це в компанії настала паніка: “Як! Ми показуємо “паркетний” фільм?! Ми “лягли” під Офіс? Моя мудра дружина висловилася таким чином: “У компанії тепер модно бути принциповим”. Це правда, й я цим пишаюся, саме це є, на мою думку, найбільшим досягненням реформи останніх чотирьох років. Але навіть у цноті треба зберігати здоровий глузд і почуття міри”, — прокоментував Юрій Макаров.

Малазонія висловив думку, що на Макарова відповідальність за трансляцію стрічки “просто навісили”.