Американка Вірджинія Джуффре подала позов проти британського принца Ендрю, звинувативши його в сексуальному насильстві.

Про це інформують британське агентство ВВС та міжнародне агентство Reuters.

Позов подано до федерального суду Мангеттена (Нью-Йорк).

Джуффре стверджує, що з принцем Ендрю (другим сином королеви Великої Британії Єлизавети II) її познайомив уже покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн, коли їй було 17 років (це сталося близько 20 років тому).

За словами Джуффре, принц побив її та зґвалтував. Загалом йдеться про три випадки такого насильства над Джуффре (тоді ще відомою як Вірджинія Робертс) у Лондоні та Нью-Йорку: у лондонському домі подруги Епштейна Гіслейн Максвелл; у будинках Епштейна на Мангеттені; та у Літтл -Сент -Джеймсі на Віргінських островах США.

Джуффре наполягає, що Епштейн привіз її до Лондона, щоб познайомити з Ендрю, і тримав її як “сексуальну рабиню” за допомогою Гіслейн Максвелл – світської левиці та дочки покійного британського медіа-магната Роберта Максвелла.

Згідно з позовом, сексуальне насильство над Джуффре чинив і сам Епштейн.

“Я хочу притягнути принца Ендрю до відповідальності за те, що він зі мною зробив. Могутні та багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші та страху, але повернути собі життя, висловившись та вимагаючи справедливості”, – йдеться у заяві Джуффре.

У позові жінки стверджується, що принц вчинив статеві акти без її згоди, знаючи, скільки їй років, і “що вона стала жертвою торгівлі людьми”.

Зазначається, що така “обурлива поведінка” продовжує завдавати Джуффре “значних емоційних та психологічних страждань і шкоди”.

“Двадцять років тому багатство, влада, становище і зв’язки принца Ендрю дозволили йому жорстоко поводитися з наляканою, вразливою дівчинкою, і не було кому її захистити”, – йдеться в позовній заяві.

Жінка раніше публічно звинувачувала принца Ендрю в насильстві. У ЗМІ на підтвердження близького знайомства американки і принца Ендрю публікували їхню спільну світлину. На знімку син британської королеви тримає Джуффре за талію. Жінка наполягає, що фото було зроблено в домі Максвелл.

Сам принц в інтерв’ю 2019 року запевняв, що не пам’ятає такої жінки, а також категорично заперечував насильство над нею.

Джуффре заявляла, що була жертвою сексуальної експлуатації Епштейна з 2000 по 2002 рік (у віці 16-18 років). За її словами, фінансист примушував її до сексу з різними людьми, а також погрожував їй.

Джуффре подала позов проти принца Ендрю відповідно до американського закону про дітей-жертв. Цей документ дозволяє жертвам жорстокого поводження з дітьми подавати до суду на ймовірних насильників навіть після десятків років з моменту злочину.

61-річний принц Ендрю є одним із найвідоміших людей, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Американського фінансиста в 2019 році звинуватили у сексуальній експлуатації десятків жінок і дівчат, наймолодшим із яких було по 14 років.

У серпні 2019 року він був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку (США) (повідомлялося, що фінансист наклав на себе руки).

Епштейна вперше звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх ще в 2005 році. Тоді завдяки угоді зі слідством фінансист отримав лише 1,5 роки ув’язнення та вийшов на волю умовно-достроково.

Принцу Ендрю закидають те, що він продовжував дружити з Епштейном у 2010 році (вже після скандалу з експлуатацією неповнолітніх).

У 2019 році справу проти Епштейна відновили, і він був заарештований.