На Сицилії сталося виверження вулкану Етна, – відео

Про це повідомляє видання Rai News.

Зазначається, що виверження розпочалося о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку. Воно супроводжувалось гучним ревом та потоками лави.

Крім того, виверження Етни спровокувало землетрус магнітудою 4,5. Місцеві мешканці повідомляли, що в їхніх будинках тряслися меблі й стіни.

Вулиці міста Цафферана-Етнеа, розташованого поряд із найактивнішим вулканом Європи, вкрило вулканічним попелом.

Зранку від вулкана піднялася хмара диму. Рейси з аеропорту Катанії у вівторок вранці були відкладені.

Mount #Etna , Europe’s tallest active #volcano , woke up residents in the Catania area of Sicily with a series of violent explosions just before dawn today. VIDEO 🌋 #Italy

Here we go again, another volcanic eruption courtesy of Etna at 5:45am🌋 #etna #Sicily pic.twitter.com/FWhTlZRNoQ

#Etna erupting from her tireless Southeast Crater at dawn on 9 August 2021 pic.twitter.com/Cy1F778MLq

Buongiorno, Etna! Heavy wake up today around 6am. Big bangs and lots of black rain. No danger but it was kind of scary. #etna #Sicilia #Italia pic.twitter.com/ivmiNvN2gk

#Etna last night:

Look! Lava! Explosions!

I am magnificent, I am powerful, I am a force of nature!

Locals, woken up at 4am by VERY loud explosions: 🙄

📸: adnkronos pic.twitter.com/BIUpFaUzkB

— Stella Gioia (@stellagioia) August 9, 2021