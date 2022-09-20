Після таємного брифінгу в Сенаті Сполучених Штатів щодо України, Республіканська партія сигналізувала свою потенційну підтримку надання додаткової допомоги Києву.

Про це повідомляє CNN.

Після таємного брифінгу Сенату США, який відбувся у понеділок, 19 вересня, сенатори з Республіканської партії повідомили, що попередньо було підтримано надання нової допомоги Україні, про як просили в адміністрації президента США Джо Байдена.

Відомо, що адміністрація Байдена попросила додати Україні 12 мільярдів доларів допомоги до постійної резолюції, необхідної для того, щоб уряд залишався відкритим до 30 вересня.

Сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін заявив, що учасники переговорів все ще обговорюють склад пакета для України, але він становитиме близько 11 мільярдів доларів, до якого увійде гуманітарна, економічна та військова допомога.

Двопартійна підтримка дуже важлива, адже щоб зірвати спробу ухвалення рішення буде достатньо щонайменше 10-ти голосів республіканців.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі, який входить у комітет Сенату США з міжнародних справ, заявив, що він очікує на схвалення Конгресом США нового пакета допомоги. Водночас він занепокоєний тим, чи будуть республіканці у майбутньому підтримувати Україну.

“Я думаю, що підтримка республіканцями допомоги Україні буде поступово знижуватися. Я думаю, що рішення Дональда Трампа атакувати українську допомогу – і тиснути на республіканців, які її підтримують – матиме вплив”, – сказав Мерфі у коментарі CNN.

Він додав, що цей пакет допомоги буде ухвалено, однак довгострокова підтримка України від республіканців під загрозою.

“Що це означає? Це означає, що якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників і Сенаті, я не думаю, що ви можете розраховувати на те, що Конгрес продовжить підтримувати Україну”, – пояснив Мерфі.