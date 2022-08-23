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На Тайвані заявили про перетин середньої лінії Тайванської протоки п’ятьма китайськими літаками

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що у вівторок, 23 серпня, виявили 29 китайських літаків і чотири китайських кораблі, які діяли навколо Тайваню, зокрема й п’ять літаків, які перетнули серединну лінію, яка ділить Тайванську протоку навпіл, уявну межу Тайбея, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Вівторок, 23 серпня 2022, 15:04
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Про це повідомляє Reuters.

Китай проводить навчання поблизу Тайваню, який він вважає китайською територією, попри рішучі заперечення з боку уряду в Тайбеї, починаючи з початку цього місяця після візиту на острів спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

Перед візитом спікерки китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. На наступний день після візиту Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, щоКитай проводить навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання навколо острова.

Теги: військові навчання, Китай, Тайванська протока, конфликт, Тайвань

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