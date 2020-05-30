Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначене рішення спрямоване на захист особистих прав і недоторканності приватного життя.
Так, суд скасував закон про подружню зраду, який передбачав покарання у вигляді позбавлення волі до одного року.
Дія документа поширювалася як на людей, котрі знаходяться в шлюбі, так і на тих, хто вступав у статеві відносини з чужими дружинами або чоловіками.
“Закон про подружню зраду надавав обмежену допомогу в підтримці сімейних відносин. Втручання держави в шлюби насправді негативно на них впливало”, – відзначили в Міністерства юстиції Тайваню.
Генеральний секретар Мін’юсту Лін Хуей-Хуан заявив, що закон про подружню зраду є порушенням сексуальної автономії людини, а також “серйозним вторгненням в особисте життя”.
Варто відзначити, що прихильники консервативних поглядів на Тайвані наполягали, що закон необхідний для збереження святості шлюбу.
Розглянути скасування закону вирішили після постійної критики правозахисників і більш ніж 20 підписаних петицій. Хоча закон рідко коли призводив до ув’язнення людей, найчастіше під його дію підпадали жінки. Правозахисники вважали це засобом тиску чоловіків на їхніх дружин.
В останні роки аналогічні статті про подружню зраду також були скасовані в Індії та Південній Кореї.