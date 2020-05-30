Конституційний суд Тайваню визнав, що подружня зрада не є кримінальним злочином. Тим самим він скасував кримінальну відповідальність за адюльтер.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначене рішення спрямоване на захист особистих прав і недоторканності приватного життя.

Так, суд скасував закон про подружню зраду, який передбачав покарання у вигляді позбавлення волі до одного року.

Дія документа поширювалася як на людей, котрі знаходяться в шлюбі, так і на тих, хто вступав у статеві відносини з чужими дружинами або чоловіками.

“Закон про подружню зраду надавав обмежену допомогу в підтримці сімейних відносин. Втручання держави в шлюби насправді негативно на них впливало”, – відзначили в Міністерства юстиції Тайваню.

Генеральний секретар Мін’юсту Лін Хуей-Хуан заявив, що закон про подружню зраду є порушенням сексуальної автономії людини, а також “серйозним вторгненням в особисте життя”.

Варто відзначити, що прихильники консервативних поглядів на Тайвані наполягали, що закон необхідний для збереження святості шлюбу.

Розглянути скасування закону вирішили після постійної критики правозахисників і більш ніж 20 підписаних петицій. Хоча закон рідко коли призводив до ув’язнення людей, найчастіше під його дію підпадали жінки. Правозахисники вважали це засобом тиску чоловіків на їхніх дружин.

В останні роки аналогічні статті про подружню зраду також були скасовані в Індії та Південній Кореї.