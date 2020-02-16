Про це повідомляє агентство Reuters.
Помер 61-річний чоловік, водій таксі. Він хворів на діабет і гепатит В.
У міністерстві охорони здоров’я Тайваню повідомили, що чоловік останнім часом не виїжджав за кордон. Відомо, що його клієнтами були люди, які прибули на Тайвань з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. У одного з членів сім’ї померлого також підтвердили наявність вірусу.
Наразі на Тайвані зафіксовано 20 випадків інфікування COVID-19.
Влада країни зараз намагається встановити коло контактів померлого, а також джерело зараження вірусом.
“Поки ми не можемо встановити його історію контактів, тому ми активно проводимо розслідування”, – заявили в місцевому міністерстві охорони здоров’я.
Раніше за межами материкового Китаю були зафіксовані чотири смерті від коронавірусу – в Гонконзі, на Філіппінах, в Японії і у Франції.
Варто зазначити, що влада Тайваню заборонила в’їзд туристів із материкового Китаю, а також іноземців, котрі нещодавно відвідували КНР. Також було призупинено більшість авіарейсів до Китаю.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.
- В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 осіб.