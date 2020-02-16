Про це повідомляє агентство Reuters.

Помер 61-річний чоловік, водій таксі. Він хворів на діабет і гепатит В.

У міністерстві охорони здоров’я Тайваню повідомили, що чоловік останнім часом не виїжджав за кордон. Відомо, що його клієнтами були люди, які прибули на Тайвань з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. У одного з членів сім’ї померлого також підтвердили наявність вірусу.

Наразі на Тайвані зафіксовано 20 випадків інфікування COVID-19.

Влада країни зараз намагається встановити коло контактів померлого, а також джерело зараження вірусом.

“Поки ми не можемо встановити його історію контактів, тому ми активно проводимо розслідування”, – заявили в місцевому міністерстві охорони здоров’я.

Раніше за межами материкового Китаю були зафіксовані чотири смерті від коронавірусу – в Гонконзі, на Філіппінах, в Японії і у Франції.

Варто зазначити, що влада Тайваню заборонила в’їзд туристів із материкового Китаю, а також іноземців, котрі нещодавно відвідували КНР. Також було призупинено більшість авіарейсів до Китаю.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.