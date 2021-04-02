Про це, зокрема повідомляють британське агентство ВВС та міжнародне агентство Reuters.
Експрес їхав із Тайбея до Тайдуна і віз туристів, а також людей, які прямували додому на вихідні. Він зійшов з рейок близько 09:00 за місцевим часом на північ від Хуаляня на сході Тайваню, на в’їзді в тунель.
На момент аварії у поїзді знаходилися близько 350 людей.
На думку рятувальників, поїзд врізався у вантажівку, яка зʼїхала і опинилася на залізничних шляхах. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вантажівка “не була припаркована належним чином” на схилі і скотилася на залізничні шляхи.
У результаті загинули щонайменше 34 людини (агентство Reuters повідомляє про 36 загиблих). Десятки людей отримали поранення.
За даними Reuters, близько 70 пасажирів були затиснуті в уламках поїзда. Понад 40 людей уже доставлені до лікарень.
Центр з надзвичайних ситуацій на Тайвані повідомив, що рятувальники намагаються отримати доступ до чотирьох вагонів, які опинилися всередині тунелю і “сильно пошкоджені”.
Тайванські ЗМІ повідомили, що багато людей їхали стоячи, оскільки поїзд був переповнений.
Аварію поїзда уже називають найстрашнішою залізничною катастрофою на Тайвані за останні десятиліття.
У 2018 році під час аварії поїзда на Тайвані загинули 18 осіб, ще 175 отримали поранення.
У 1991 році унаслідок зіткнення двох поїздів загинули 30 пасажирів та 112 були поранені.
Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021
🇨🇳 #UPDATE At least 35 feared dead in #Taiwan #train derailment: local media
🇨🇳 #更新 #台湾 #花莲 一架列车出轨，目前已经造成至少35人死亡
Web video pic.twitter.com/1dE1YuPkIk
— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021
- Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.
- Минулого тижня на півдні Єгипту сталося зіткнення двох поїздів, в результаті чого загинули не менше 32 осіб і більше 160 отримали поранення.