Про це, зокрема повідомляють британське агентство ВВС та міжнародне агентство Reuters.

Експрес їхав із Тайбея до Тайдуна і віз туристів, а також людей, які прямували додому на вихідні. Він зійшов з рейок близько 09:00 за місцевим часом на північ від Хуаляня на сході Тайваню, на в’їзді в тунель.

На момент аварії у поїзді знаходилися близько 350 людей.

На думку рятувальників, поїзд врізався у вантажівку, яка зʼїхала і опинилася на залізничних шляхах. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вантажівка “не була припаркована належним чином” на схилі і скотилася на залізничні шляхи.

У результаті загинули щонайменше 34 людини (агентство Reuters повідомляє про 36 загиблих). Десятки людей отримали поранення.

За даними Reuters, близько 70 пасажирів були затиснуті в уламках поїзда. Понад 40 людей уже доставлені до лікарень.

Центр з надзвичайних ситуацій на Тайвані повідомив, що рятувальники намагаються отримати доступ до чотирьох вагонів, які опинилися всередині тунелю і “сильно пошкоджені”.

Тайванські ЗМІ повідомили, що багато людей їхали стоячи, оскільки поїзд був переповнений.

Аварію поїзда уже називають найстрашнішою залізничною катастрофою на Тайвані за останні десятиліття.

У 2018 році під час аварії поїзда на Тайвані загинули 18 осіб, ще 175 отримали поранення.

У 1991 році унаслідок зіткнення двох поїздів загинули 30 пасажирів та 112 були поранені.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021