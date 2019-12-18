Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що в експлуатацію вводяться перші стаціонарні сканери для огляду вантажівок.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Перші стаціонарні сканери вводяться в тестову експлуатацію… Чому це важливо? Тому що це ще одна зброя митниці. Ваги дозволяють виявляти схеми з “напівпорожніми” фурами або вантажем, який зникає по дорозі. А сканери дозволяють виявляти багато способів підміни товару і закладок. Як і завжди, це не панацея, але інструмент, важливо правильно побудувати ризик-менеджмент – що саме сканувати”, – пише він.

За словами Нефедова, важливо зрозуміти, яка буде не номінальна, а реальна пропускна здатність сканерів.

“Поки розраховуємо десь на 20 хв на машину з заїздом/виходом водія/розпізнаванням зображення/документами/виїздом”, – розповів він.