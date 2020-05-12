З 12 травня всі працівники рівненської філії "Суспільного" переходять на дистанційний режим роботи через підтвердженя випадків захворювання COVID-19 у кількох співробітників мовника.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу.

“Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайскорішого одужання!” – сказала менеджер рівненської філії “Суспільного” Людмила Хома.

У приміщеннях “UA:Рівне” проведена дезінфекція, всі співробітники, які контактували з інфікованими, знаходяться на самоізоляції.

Команда рівненської філії “Суспільного” продовжить працювати дистанційно.