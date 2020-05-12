Про це йдеться в повідомленні телеканалу.
“Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайскорішого одужання!” – сказала менеджер рівненської філії “Суспільного” Людмила Хома.
У приміщеннях “UA:Рівне” проведена дезінфекція, всі співробітники, які контактували з інфікованими, знаходяться на самоізоляції.
Команда рівненської філії “Суспільного” продовжить працювати дистанційно.
- У Києві можуть знову посилити карантинні обмеження, якщо протягом тижня ситуація з коронавірусом COVID-19 погіршиться.