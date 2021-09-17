Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив про сповільнення темпів примусової російської паспортизації громадян, що проживають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Данілов зазначив, що статистика щодо паспортизації різна. Іноді серед тих, кому нібито видали російський паспорт, є громадяни, які щойно подали відповідну заявку.

“Статистика різна. Ми маємо цифру 630 тисяч, також є цифра 740 тисяч. Не всі паспорти видають на території Донецької та Луганської областей. Вони частково вивозять їх (громадян) у Ростовську область. На сьогодні темпи видачі паспортів сповільнилися, вони не настільки активні, як раніше”, – розповів Данілов.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що громадяни України, що мешкають на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя фактично позбавлені права вибору, оскільки в разі відмови від російського паспорта їхні права обмежуються. МЗС акцентує, що примусова паспортизація з боку російської влади — це порушення не лише українського законодавства, а й міжнародного права.