Про це він повідомив під час брифінгу.
Данілов зазначив, що статистика щодо паспортизації різна. Іноді серед тих, кому нібито видали російський паспорт, є громадяни, які щойно подали відповідну заявку.
“Статистика різна. Ми маємо цифру 630 тисяч, також є цифра 740 тисяч. Не всі паспорти видають на території Донецької та Луганської областей. Вони частково вивозять їх (громадян) у Ростовську область. На сьогодні темпи видачі паспортів сповільнилися, вони не настільки активні, як раніше”, – розповів Данілов.
У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що громадяни України, що мешкають на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя фактично позбавлені права вибору, оскільки в разі відмови від російського паспорта їхні права обмежуються. МЗС акцентує, що примусова паспортизація з боку російської влади — це порушення не лише українського законодавства, а й міжнародного права.
- Так звана влада тимчасово окупованого Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову на 1 тисячу гривень за відсутність російського паспорта.