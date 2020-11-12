Про це розповіла в інтерв’ю агентству “Укрінформ” лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням “Київської міської клінічної лікарні №17” Світлана Гук.

“Зараз на території України циркулюють кілька штамів. Розумієте, геном коронавірусу містить 30 000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, якісь мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта розповсюдження варіантів коронавірусу, дуже зручна. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують. Так, штамів багато, я вже хворіла на COVID-19 двічі – з усіма ознаками, і між захворюваннями 4 місяці минуло. Тобто це не той випадок, коли щось недообстежили і недолікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені трапився інший штам”, – зазначила лікар.

Гук поінформувала, що перший раз вона хворіла “з високою температурою, загальною слабкістю”, а вдруге – набагато легше (за словами лікаря, “перехресний імунітет все ж існує”).

Світлана Гук також розповіла, що є випадки, “коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше”.

“Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Грають роль властивості організму, вірусу і його вражаюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією й аналізують”, – пояснила вона.

Гук уточнила, що Україна зараз “досягає епідеміологічного піку”, і до весни навряд чи буде легше.

“У країнах, де раніше почалися спалахи, повідомляють, що друга хвиля менш смертоносна і кількість важких випадків зменшується. Я поки цієї закономірності не відчуваю, ми у різних “хвильових” зонах знаходимося. У нас поки що наростають кількість і важкість. Адже при будь-яких вірусних захворюваннях – хоч на грип, хоч на дифтерію – 10% випадків будуть важкі. Досягаємо епідеміологічного піку. Здавалося, ми вже пережили його навесні. У порівнянні зі звичайним життям, ми вирішили, що найстрашніше вже відбулося. А зараз до піку наближаємося, потім піде спад, хоча до весни значного полегшення не чекаємо”, – наголосила лікар.