У Тернопільській області група осіб виготовляли алкоголь у звичайній ванній – його вони при незаконному продажі видавали за елітний.

Про це інформує місцеве видання “Галас“.

Виготовлений у підпільному цеху фальсифікат — “елітний алкоголь” – ділки збували у роздрібну торговельну мережу, через інтернет-магазини та у заклади громадського харчування. Місячний прибуток організаторів нелегального бізнесу міг сягати одного мільйона гривень.

Організатори підпільного бізнесу виготовляли продукцію в антисанітарних умовах, технологічні процеси не відповідали жодним нормам – такий алкоголь становить загрозу для тих, хто його купує.

Підроблений алкоголь розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини, а пляшки маркували підробленими марками акцизного податку. Ділки продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та інтернет-магазини.

Таким чином у ваннах під логотипами українського та іноземного виробників виготовляли горілку, коньяк, віскі, ром тощо.

15 березня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції викрили цей цех. У ньому на момент появи правоохоронців знаходилися вісім працівників.

Було вилучено 1 330 літрів готової продукції у скляній тарі, 1 600 літрів “алкоголю” у бочках, чорнові записи, склотару, 12 000 марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.