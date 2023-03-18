Про це інформує місцеве видання “Галас“.
Виготовлений у підпільному цеху фальсифікат — “елітний алкоголь” – ділки збували у роздрібну торговельну мережу, через інтернет-магазини та у заклади громадського харчування. Місячний прибуток організаторів нелегального бізнесу міг сягати одного мільйона гривень.
Організатори підпільного бізнесу виготовляли продукцію в антисанітарних умовах, технологічні процеси не відповідали жодним нормам – такий алкоголь становить загрозу для тих, хто його купує.
Підроблений алкоголь розфасовували у скляну тару, закуплену у пунктах вторинної сировини, а пляшки маркували підробленими марками акцизного податку. Ділки продавали готову продукцію гуртовими та роздрібними партіями в невеликі магазини роздрібної торгівлі, заклади громадського харчування та інтернет-магазини.
Таким чином у ваннах під логотипами українського та іноземного виробників виготовляли горілку, коньяк, віскі, ром тощо.
15 березня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції викрили цей цех. У ньому на момент появи правоохоронців знаходилися вісім працівників.
Було вилучено 1 330 літрів готової продукції у скляній тарі, 1 600 літрів “алкоголю” у бочках, чорнові записи, склотару, 12 000 марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.
- Навіть невелика кількість алкоголю шкодить організму: у Канаді змінили рекомендації щодо вживання спиртних напоїв. Рекомендації ґрунтуються на зростаючій кількості доказів, отриманих після десятиліть інколи суперечливих досліджень, про те, що навіть невелика кількість алкоголю може мати серйозні наслідки для здоров’я.
- Зменшення споживання алкоголю допомагає боротися з депресією та тривожністю. Після важкого дня алкогольні напої певною мірою допомагають розслабитися та “забутися”. Втім такий ефект не є довготривалим й згодом лише посилює відчуття пригніченості, втоми та негативно впливає на перебіг психічних захворювань.