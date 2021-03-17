Про це свідчать дані судового реєстру.

У матеріалах справи вказано, що відповідачка наразі не працює. Тому жінка “не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження”. Її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі.

Жінка визнала свою провину та пояснила, що син не зміг приєднатися до дистанційного навчання через відсутність інтернету вдома.

Суд вирішив не штрафувати відповідачку та обмежився усним зауваженням.

Зазначимо, що така ситуація склалася не вперше. Зокрема, у судовому реєстрі за запитом “дистанційне навчання” видає кілька десятків подібних справ.

Наприклад, у лютому до адміністративної відповідальності притягнули матір, яка не забезпечила належних умов для відвідування дистанційного навчання своїх малолітніх дітей. Жінка пояснила, що у неї зламався мобільний телефон, тому діти не змогли вчитися онлайн. Зараз пристрій поремонтували.