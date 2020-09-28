Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
За попередньою інформацією, сьогодні чоловік 1961 року народження прийшов у центр зайнятості із проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.
Працівники державної установи встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив приблизно 50% його тіла.
Бригада швидкої допомоги доправила постраждалого до лікарні.
- В Одесі поліція затримали колишнього послушника монастиря, який підозрюється в підпалі двох машин і господарської будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату.