Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За попередньою інформацією, сьогодні чоловік 1961 року народження прийшов у центр зайнятості із проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.

Працівники державної установи встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив приблизно 50% його тіла.

Бригада швидкої допомоги доправила постраждалого до лікарні.