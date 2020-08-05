Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже в п'ятницю може розглянути питання пом'якшення карантину в Тернопільській області.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, також спостерігається поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу у Вінницькій області.

“Вінницька область – шостий день поспіль не перевищує чотири національні індикатори. Тернопільська область – четвертий день поспіль відповідає національним індикаторами і, відповідно, може бути переведена на “зелений” рівень епідеміологічної небезпеки. Цю всю інформацію, в залежності від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка проходитиме в п’ятницю (7 серпня, – ред.)”, – наголосив Степанов.

Водночас, за його словами, несприятлива ситуація спостерігається в Рівненській та Харківській областях.

“Рівненська область та Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники за рівнем захворюваності, за динамікою захворюваності”, – розповів очільник МОЗ.

Він уточнив, що в Харківській області з 146 хворих за останню добу 133 людини – це жителі міста Харкова.

“Вчора так само із загальної кількості захворілих у Харківській області 124 були жителі Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все”, – зазначив Степанов.

Під час брифінгу голова МОЗ також заявив, що “деякі керівники місцевого самоврядування чомусь почали боротися за повноваження” (йдеться, ймовірно, про владу Тернополя і Луцька, яка відмовилася посилювати карантин, – ред.). За словами Степанова, правила адаптивного карантину і розподіл на зони – це “суто цифри і суто динаміка”, щоб “не допустити надзвичайної ситуації”.

(На відео – з 5:00 та 9:00)

Як відомо, 31 липня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. Нові правила почали діяти з 3 серпня.

Найбільш жорсткі обмеження передбачені для “помаранчевої” і “червоної” зон.

Місто Тернопіль потрапило в “червону” зону. Місто Бережани і Бучацький район у Тернопільській області були віднесені до “помаранчевої” зоні.

Місто Вінниця, Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони Вінницької області потрапили в “жовту” зону карантину.

Водночас Рівненська та Харківська області віднесені до “зеленої” зони.