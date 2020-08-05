Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, також спостерігається поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу у Вінницькій області.
“Вінницька область – шостий день поспіль не перевищує чотири національні індикатори. Тернопільська область – четвертий день поспіль відповідає національним індикаторами і, відповідно, може бути переведена на “зелений” рівень епідеміологічної небезпеки. Цю всю інформацію, в залежності від цифр, ми будемо виносити на комісію ТЕБ та НС, яка проходитиме в п’ятницю (7 серпня, – ред.)”, – наголосив Степанов.
Водночас, за його словами, несприятлива ситуація спостерігається в Рівненській та Харківській областях.
“Рівненська область та Харківська область вже одна 9 днів поспіль, інша 6 днів поспіль перевищують показники за рівнем захворюваності, за динамікою захворюваності”, – розповів очільник МОЗ.
Він уточнив, що в Харківській області з 146 хворих за останню добу 133 людини – це жителі міста Харкова.
“Вчора так само із загальної кількості захворілих у Харківській області 124 були жителі Харкова. Мені здається, там дуже напружена ситуація. Я хотів би звернути на це увагу – місцевої влади, перш за все”, – зазначив Степанов.
Під час брифінгу голова МОЗ також заявив, що “деякі керівники місцевого самоврядування чомусь почали боротися за повноваження” (йдеться, ймовірно, про владу Тернополя і Луцька, яка відмовилася посилювати карантин, – ред.). За словами Степанова, правила адаптивного карантину і розподіл на зони – це “суто цифри і суто динаміка”, щоб “не допустити надзвичайної ситуації”.
(На відео – з 5:00 та 9:00)
Як відомо, 31 липня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. Нові правила почали діяти з 3 серпня.
Найбільш жорсткі обмеження передбачені для “помаранчевої” і “червоної” зон.
Місто Тернопіль потрапило в “червону” зону. Місто Бережани і Бучацький район у Тернопільській області були віднесені до “помаранчевої” зоні.
Місто Вінниця, Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони Вінницької області потрапили в “жовту” зону карантину.
Водночас Рівненська та Харківська області віднесені до “зеленої” зони.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. В кожній із них діють свої обмеження.
- У Луцьку й Тернополі не запроваджуватимуть жорсткого карантину, попри внесення міст до “червоної зони” через зростання випадків захворювання на Covid-19.