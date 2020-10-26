Місцевий житель завдав тілесних ушкоджень поліцейському на одній із виборчих дільниць у Гусятинському районі Тернопільської області.

Про це повідомили в Нацполіції.

П’яний чоловік хотів потрапити на виборчу дільницю після її закриття, щоб встигнути проголосувати. Його намагався зупинити поліцейський і просив вийти з приміщення. Тоді чоловік зателефонував і покликав на допомогу 33-річного сина з товаришем.

“Родич [син виборця] напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень, зловмисники зникли з місця злочину. Поліцейському надали медичну допомогу”, – повідомили в поліції.

На місце події прибули слідчі з оперативниками та спецпризначенці роти поліції особливого призначення (РПОП).

Винуватців інциденту доправили у відділення поліції. Вирішують питання про оголошення підозри у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середніх тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків).

Нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідчі оцінюють дії двох інших учасників інциденту.