Про це повідомили на сторінці Лановецької міськради.
9 листопада в Україні відзначили День української писемності та мови.
До цього дня в місті Ланівці відкрили мистецький об’єкт “Українська мова — унікальна”. Він з’явився біля міської ради.
Це металева скульптура на постаменті у вигляді літери “Ї”. Автор ідеї — Василь Гудима.
Ініціатором облаштування артоб’єкт в Тернопільській області був керівник лановецького Культурного центру Єловицьких — Юрко Матевощук.
В мерії запевняють, це — “єдина артінсталяція такого типу в Україні”.
Як зазначає видання “Суспільне“, постамент, де тепер встановлена ця скульптура, залишився від пам’ятника першим комсомольцям району. Облаштування скульптури обійшлося 20 тисяч гривень.
- Український рок-гурт KARNA до Дня української мови й писемності презентував відеороботу на пісню “Добрий вечір”.