У місті Ланівці (Тернопільська область, 54 км від обласного центру) з'явився новий мистецький об'єкт у вигляді літери "Ї".

Про це повідомили на сторінці Лановецької міськради.

9 листопада в Україні відзначили День української писемності та мови.

До цього дня в місті Ланівці відкрили мистецький об’єкт “Українська мова — унікальна”. Він з’явився біля міської ради.

Це металева скульптура на постаменті у вигляді літери “Ї”. Автор ідеї — Василь Гудима.

Ініціатором облаштування артоб’єкт в Тернопільській області був керівник лановецького Культурного центру Єловицьких — Юрко Матевощук.

В мерії запевняють, це — “єдина артінсталяція такого типу в Україні”.

Як зазначає видання “Суспільне“, постамент, де тепер встановлена ця скульптура, залишився від пам’ятника першим комсомольцям району. Облаштування скульптури обійшлося 20 тисяч гривень.