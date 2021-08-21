У Кременці на Замковій горі до Дня Незалежності планують відкрити 30-метровий флагшток, попри загрозу знищення частини історичної пам’ятки.

Про це повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo.

Залишки Кременецької фортеці на горі Бона – найвища точка Кременця. Наразі на висоті 110 метрів від підніжжя тривають активні роботи до 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, там зводять понад 30-метровий флагшток.

Історик, громадський діяч Віталій Савчук зазначив, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток – майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували.

“Замкова гора у Кременці – історична та археологічна пам’ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім’я встановленням височенного флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні. Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам’яті”, — сказав він.

Савчук додав, у Кременці про такі патріотичні наміри не знали, а ідею облаштувати гігантські флагштоки озвучували в Офісі президента.

Кременецька фортеця на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Тож дані про те, яка вартість флагштока і чому, встановлюючи його, руйнують історичну пам’ятку, журналісти намагалися з’ясувати в директора заповідника Вадима Микулича. Але він повідомив, що по коментарі слід звертатися до обласної ради.

Журналісти також просили про коментар голову Тернопільської облради Михайла Головка, але він відмовився.