Про це повідомляється на офіційній сторінці Військової служби правопорядку у Facebook.
Уточнюється, що тіло військовослужбовця було виявлене на території посту виїзної охорони частини А0139 11 травня о 16:00.
Повідомляється, що на місці інциденту працювали співробітники Національної поліції і група Центрального управління Військової служби правопорядку.
“11.05.20 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальний злочин за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває“, – сказано в повідомленні.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що в складі Об’єднаних сил не зафіксовано збільшення підтверджених випадків коронавірусу.