На території військової частини в Києві знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Військової служби правопорядку у Facebook.

Уточнюється, що тіло військовослужбовця було виявлене на території посту виїзної охорони частини А0139 11 травня о 16:00.

Повідомляється, що на місці інциденту працювали співробітники Національної поліції і група Центрального управління Військової служби правопорядку.

“11.05.20 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальний злочин за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває“, – сказано в повідомленні.