На території Білорусі перебувають 16 тисяч мігрантів, – Данілов

Про це пише пресслужба Ради безпеки та оборони України на сторінці у Facebook.
Сьогодні Олексій Данілов провів у Луцьку нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.
Саме ці області межують із кордоном Білорусі, де розгортається мігрантська криза, яка несе загрозу не лише для Польщі та Євросоюзу, але й, згідно зі словами Данілова, для України також.
“Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування”, – заявив секретар РНБО.
Він також наголосив, що ця ситуація з мігрантами не є гуманітарною кризою:
“Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні.. – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні”, – стверджує Данілов.
Згідно зі словами секретаря РНБО, розвідка надала дані, за якими сьогодні на території Білорусі знаходиться вже близько 16 тисяч біженців. Він також наголосив, що за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони 10 листопада 2021 року були визначенні додаткові заходи для захисту державного кордону.
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- Найближчим часом міністри закордонних справ Європейського Союзу розширять санкції щодо Білорусі.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключає повного закриття кордонів Білорусі.