На території Білорусі перебувають 16 тисяч мігрантів, – РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав кризу на польсько-білоруському кордоні російською спецоперацією та стверджує, що зараз на території Білорусі знаходиться 16 тисяч біженців.

Про це пише пресслужба Ради безпеки та оборони України на сторінці у Facebook.

Сьогодні Олексій Данілов провів у Луцьку нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

Саме ці області межують із кордоном Білорусі, де розгортається мігрантська криза, яка несе загрозу не лише для Польщі та Євросоюзу, але й, згідно зі словами Данілова, для України також.

“Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування”, – заявив секретар РНБО.

Він також наголосив, що ця ситуація з мігрантами не є гуманітарною кризою:

“Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні.. – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні”, – стверджує Данілов.

Згідно зі словами секретаря РНБО, розвідка надала дані, за якими сьогодні на території Білорусі знаходиться вже близько 16 тисяч біженців. Він також наголосив, що за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони 10 листопада 2021 року були визначенні додаткові заходи для захисту державного кордону.