Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Об’єднаних сил ЗСУ.
За словами Наєва, станом на сьогодні ситуація у Північній операційній зоні перебуває під контролем.
“Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування”, – наголосив він.
Водночас Наєв пояснив, що на даний час загроз з боку Білорусі немає.
“Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози”, – заявив він.
Сергій Наєв резюмував, що у випадку зростання воєнної загрози з боку Білорусі, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачено допомогу додаткових сил і засобів.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у Білорусі навмисне роблять заяви про загрозу б боку НАТО, щоб таким чином військові РБ залишались у своїй країні захищати її від ймовірного нападу, а не вступали у повномасштабну війну проти України.