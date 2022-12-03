Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на території Білорусі триває накопичення військ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, станом на сьогодні ситуація у Північній операційній зоні перебуває під контролем.

“Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування”, – наголосив він.

Водночас Наєв пояснив, що на даний час загроз з боку Білорусі немає.

“Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози”, – заявив він.

Сергій Наєв резюмував, що у випадку зростання воєнної загрози з боку Білорусі, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачено допомогу додаткових сил і засобів.