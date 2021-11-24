На тимчасово окупованих територіях Донбасу набуває все більшого поширення епідемія смертельного для людини та тварин сказу.

Про це повідомляє пресслужба уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення, яке є єдиною можливістю врятуватися від смерті унаслідок поширення вірусу в організмі.

Проте з огляду на масовість випадків у лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ.

Окупаційна влада не робить нічого, щоб у людей був доступ до необхідних щеплень. Це унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами. Це порушує норми міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Довідка: Сказ – це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває від 7 днів до 3 місяців, але може збільшуватися до 1 чи 3 років, залежно від низки факторів. Після контакту з ймовірно скаженою твариною, необхідна негайна госпіталізація і введення вакцини. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 3-14 днів з моменту укусу чи обслинення, залежно від локалізації укусу. Після появи перших симптомів захворювання практично завжди закінчується летально.