Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За інформацією видання, до міноборони РФ, яка розташована у центрі Москва, намагався проникнути чоловік з пістолетом.

Правоохоронці повідомили виданню, що інцидент трапився на КПП поруч з головною будівлею російського міноборони, що на Фрунзенській набережній.

“Чоловік у неадекватному стані з пістолетом намагався проникнути на територію міністерства. При цьому він голосно кричав і розмахував руками. Порушника оперативно затримали, мотив вчинку він пояснити не зміг”, – повідомили ТАСС у силових структур.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

У затриманого чоловіка вилучили зброю та направили на експертизу. Попередньо, у нього був пневматичний пістолет. Стосовно чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство та направили на обстеження до психіатричного відділення.