На тлі епідемії коронавірусу в американському штаті Алабама в 2020 році вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжень.

Про це повідомляє The Hill.

“Тут, в Алабамі, ми як і раніше спостерігаємо більш високий рівень смертності. Минулий 2020 рік стане першим роком, про який ми знаємо в історії нашого штату, коли у нас насправді було більше смертей, ніж народжень. Наш штат буквально скоротився”, – сказав співробітник охорони здоров’я Алабами доктор Скотт Гарріс.

За його словами, в минулому році в штаті померло 64 714 осіб, а народилося 57 641.

Гарріс наголосив, що такого розриву ніколи не було, навіть під час Першої світової війни, Другої світової війни і пандемії грипу 1918 року.

“У нас ніколи не було періоду, коли смертність перевищувала народжуваність. І, безумовно, це може статися і в цьому році, якщо ми продовжимо в тому ж темпі, що спостерігаємо зараз”, – сказав він.

Гарріс також додав, що кількість госпіталізацій в штаті фактично скорочується, хоча в Алабамі все ще є пацієнти, які потребують ліжко-місць. За його словами, на даний момент більше половини населення штату, яке має право на вакцинацію, повністю щеплено проти COVID-19.

На сьогоднішній день в штаті підтверджено 768 000 випадків захворювання і більше 13 000 пов’язаних смертей.