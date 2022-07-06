У середу ввечері депутати Консервативної партії Великої Британії планували сказати Борису Джонсону про те, що він має піти у відставку.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може втратити посаду. Проте на нього чекає розмова з представниками парламентських комітетів.

Попри критику та масові відставки Борис Джонсон не збирається покидати свою посаду. Також він зазначив, що все, що потрібно Великій Британії це лише вибори.

“Ні, ні, ні”, – саме так прем’єр-міністр відповів на питання щодо того, чи піде він у відставку. Він сказав, що продовжить виконувати свою програму, з якою він переміг на виборах 2019 року.

Так званий Комітет 1922 року Консервативної партії має внутрішнє правило, що дозволяє ініціювати вотум недовіри прем’єр-міністру у разі збору підписів третини депутатів. Якщо голосів за відставку глави уряду не набирається достатньо, то він отримує імунітет на один рік.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви з приводу колишнього заступника парламентського організатора правлячої Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Бориса Джонсона стверджувала, що він не знав цього інциденту і тому підтримав повторне призначення Кріса Пінчера у 2022 році, але пізніше він був змушений визнати, що це не так. Це призвело до хвилі відставок у британському уряді.

За даними опитування британської міжнародної інтернет-компанії з дослідження ринку та аналізу даних YouGov, 69% британців вважають, що Борис Джонсон повинен залишити посаду прем’єр-міністра.

Наразі вже більше як 30 співробітників уряду Бориса Джонсона подали у відставку менш як за добу. Проте представник Бориса Джонсона, повідомив, що британський прем’єр-міністр упевнений, що зможе отримати достатню кількість голосів на підтримку у разі нового вотуму недовіри.

Довідка. Вотум — думка чи рішення, прийняті або виражені в іншій формі більшістю голосів виборців чи представницьким органом. У парламентській практиці ряду держав в такому порядку виражається схвалення або несхвалення діяльності уряду або міністра (вотум недовіри). При отриманні вотуму недовіри уряд або міністр іде у відставку.

Консервативна партія – британська політична партія, заснована в 1834 році в результаті перетворення партії Торі. Одна з двох (нарівні з Лейбористською партією) основних партій у Великій Британії.