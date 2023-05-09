Італія дала сигнал США, що має намір вийти із суперечливого інвестиційного договору з Китаєм до кінця року. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні запевнила спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, що, хоча остаточне рішення ще не прийнято, її уряд виступає за відхід від своєї ролі в масштабній китайській ініціативі "Один пояс, один шлях".

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.

Італія підписала інфраструктурну ініціативу в 2019 році, за прем’єрства Джузеппе Конте, будучи єдиною країною G7, яка стала частиною угоди. Участь буде автоматично продовжено у 2024 році, якщо Рим не вийде з угоди.

Сполучені Штати активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію щодо цього питання та відмовився від угоди.

Дипломатичні радники Мелоні все ще обговорюють деталі і терміни прийняття рішення, побоюючись економічної відплати з боку Китаю, і, швидше за все, нічого не буде оприлюднено до початку саміту лідерів G-7 в Хіросімі (Японія) 19 травня.

Потенційний крок зокрема тісно пов’язаний з позицією Мелоні щодо китайських інвестицій в Італії і з майбутнім вибором, чи використовувати виконавчу владу для обмеження впливу китайської компанії Sinochem Holdings Corp., найбільшого акціонера виробника шин Pirelli. Це рішення відкладено до кінця травня.

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Уряд може зайняти нейтральнішу позицію щодо ролі Sinochem в межах загального рішення про вихід з китайського інвестпроєкту, зазначило одне з джерел видання.

Китайська ініціатива “Один пояс, один шлях” профінансувала $900 мільярдів на інфраструктурні проєкти по всьому світу.

Зауважимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що той все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.

Довідка. “Один пояс, один шлях” або “Пояс і шлях” — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Її вважають центральною у зовнішній політиці Генерального секретаря Комуністичної партії Китаю та лідера КНР Сі Цзіньпіна, котрий спочатку анонсував стратегію як “Економічний пояс Шовкового шляху” під час офіційного візиту до Казахстану у вересні 2013 року.