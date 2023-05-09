Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.
Італія підписала інфраструктурну ініціативу в 2019 році, за прем’єрства Джузеппе Конте, будучи єдиною країною G7, яка стала частиною угоди. Участь буде автоматично продовжено у 2024 році, якщо Рим не вийде з угоди.
Сполучені Штати активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію щодо цього питання та відмовився від угоди.
Дипломатичні радники Мелоні все ще обговорюють деталі і терміни прийняття рішення, побоюючись економічної відплати з боку Китаю, і, швидше за все, нічого не буде оприлюднено до початку саміту лідерів G-7 в Хіросімі (Японія) 19 травня.
Потенційний крок зокрема тісно пов’язаний з позицією Мелоні щодо китайських інвестицій в Італії і з майбутнім вибором, чи використовувати виконавчу владу для обмеження впливу китайської компанії Sinochem Holdings Corp., найбільшого акціонера виробника шин Pirelli. Це рішення відкладено до кінця травня.
Уряд може зайняти нейтральнішу позицію щодо ролі Sinochem в межах загального рішення про вихід з китайського інвестпроєкту, зазначило одне з джерел видання.
Китайська ініціатива “Один пояс, один шлях” профінансувала $900 мільярдів на інфраструктурні проєкти по всьому світу.
Зауважимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що той все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.
Довідка. “Один пояс, один шлях” або “Пояс і шлях” — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Її вважають центральною у зовнішній політиці Генерального секретаря Комуністичної партії Китаю та лідера КНР Сі Цзіньпіна, котрий спочатку анонсував стратегію як “Економічний пояс Шовкового шляху” під час офіційного візиту до Казахстану у вересні 2013 року.
- Війна РФ проти України прискорила руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями, яка старанно будувалася з часів холодної війни, посилюючи занепокоєння серед експертів щодо нової гонки ядерних озброєнь.
- Італія, ймовірно, передала українським армійцям десятки самохідних артилерійських установок M109L. Частина з них вже на бойових позиціях.
- 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.