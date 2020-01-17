Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї в п'ятницю вперше за останні 8 років проведе молитву в столиці Тегерані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що молитва пройде на тлі масових протестів в Ірані через збитий українського літака Boeing 737. Однак офіційно рішення аятоли не пов’язують з поточною ситуацією в країні.

За словами місцевих чиновників, “іранська нація ще раз продемонструє свою єдність і пишність”.

В останній раз аятолла Хаменеї проводив п’ятничні молитви в Тегерані в 2012 році в зв’язку з 33-ми роковинами ісламської революції в країні.

За словами експерта з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Мехді Халаджі, проведення п’ятничних молитов в столиці є символічним актом в ситуаціях, коли вищий орган Ірану хоче донести до народу важливе послання. Зазвичай п’ятничні молитви проводяться лояльними до іранських лідерів священнослужителями з хорошими ораторськими здібностями.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.