Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зазначається, що молитва пройде на тлі масових протестів в Ірані через збитий українського літака Boeing 737. Однак офіційно рішення аятоли не пов’язують з поточною ситуацією в країні.
За словами місцевих чиновників, “іранська нація ще раз продемонструє свою єдність і пишність”.
В останній раз аятолла Хаменеї проводив п’ятничні молитви в Тегерані в 2012 році в зв’язку з 33-ми роковинами ісламської революції в країні.
За словами експерта з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Мехді Халаджі, проведення п’ятничних молитов в столиці є символічним актом в ситуаціях, коли вищий орган Ірану хоче донести до народу важливе послання. Зазвичай п’ятничні молитви проводяться лояльними до іранських лідерів священнослужителями з хорошими ораторськими здібностями.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака. 12 січня в Ірані люди знову вийшли на акції протестів.