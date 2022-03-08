Про це повідомляється на корпоративному сайті компанії.
Генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчінскі написав у листі франчайзі та співробітникам, що мережа призупинить усі операції в РФ.
“Після ретельних консультацій із нашим головою, Ріком Ернандесом, та рештою ради директорів, McDonald’s вирішив закрити усі ресторани в РФ та тимчасово зупинити будь-яку діяльність на цьому ринку”, – наголосив Кемпчинські.
Він наголосив, що цінності McDonald’s не дають компанії права ігнорувати “безглузді людські страждання, що відбуваються в Україні”.
Водночас у мережі ресторанів зазначили, що продовжать виплачувати заробітну плату співробітникам.
Раніше гігант швидкого харчування зазнав критики за мовчання щодо війни, враховуючи його потужну присутність на російському ринку.
- Нагадаємо, німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у РФ, проте поки що не виходить з російського ринку.
- Раніше також Компанія Nike заявила, що зупиняє роботу інтернет-магазину в РФ.
- Водночас нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у РФ.
- Також Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
- Варто зазначити, що група компаній Kering, яка володіє кількома фешн-брендами, зокрема, Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen, тимчасово закриває магазини на території РФ.