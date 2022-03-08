8 березня, майже через два тижні після того, як російські війська вдерлися в Україну, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.

Про це повідомляється на корпоративному сайті компанії.

Генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчінскі написав у листі франчайзі та співробітникам, що мережа призупинить усі операції в РФ.

“Після ретельних консультацій із нашим головою, Ріком Ернандесом, та рештою ради директорів, McDonald’s вирішив закрити усі ресторани в РФ та тимчасово зупинити будь-яку діяльність на цьому ринку”, – наголосив Кемпчинські.

Він наголосив, що цінності McDonald’s не дають компанії права ігнорувати “безглузді людські страждання, що відбуваються в Україні”.

Водночас у мережі ресторанів зазначили, що продовжать виплачувати заробітну плату співробітникам.

Раніше гігант швидкого харчування зазнав критики за мовчання щодо війни, враховуючи його потужну присутність на російському ринку.